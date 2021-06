Aj v bezbariérovom byte potrebuje pomôcky

Natálii sa do kúpy bytu absolútne nechcelo. Dôvodom bola už jedna nepríjemnosť s neúspešnou kúpou nehnuteľnosti a zlé skúsenosti s realitnou kanceláriou. Túto tému preto navždy uzavrela.

Život to však zariadil inak. Hľadanie vhodného bezbariérového bývania bolo po čase opäť horúcou témou. Nájsť vhodný byt pre človeka na vozíku je ale náročné. Napriek tomu sa, poučená z predchádzajúcich skúseností, vrhla do hľadania bytu plná očakávaní.

S osobnou asistentkou Marcelou. (Pavol Kulkovský)

Bezbariérovosť naša každodenná

V úvode tejto neľahkej misie si treba stanoviť ciele. Je dôležité poznať svoje finančné možnosti, treba si ujasniť preferencie bytu aj lokality a nájsť si spoľahlivého právnika, ktorému môžete dôverovať. Paragrafy, zmluvy, listy vlastníctva a všetky ostatné „dospelácke“ záležitosti by mali zostať v rukách niekoho so znalosťami a vzdelaním v tejto oblasti. Natália takéto zázemie našťastie mala. Jej jedinou a podstatnou požiadavkou bola bezbariérovosť. Už pri predchádzajúcom hľadaní bytu sa jej pravidelne stávalo, že makléri a maklérky považovali za prístupné pre človeka na vozíku aj dve koľajničky primontované na schodoch primárne určené pre kočík alebo výťah na medziposchodí, ku ktorému viedli schody. Z inzerátu to nebolo vždy jasné, ani keď boli jeho súčasťou fotografie.

Bariéry často odhalila až na mieste a preto sa niektoré obhliadky vôbec nemohli uskutočniť. Boli to pre ňu stratené peniaze aj čas, pretože zabezpečiť si osobnú asistenciu a skĺbiť ju s termínom, ktorý zároveň vyhovuje jej a realitkám, bol niekedy výkon hodný logistického oddelenia v špičkovej firme. Na druhej strane, mnohé byty prístupné boli. Videla tie cenovo dostupnejšie, ale aj také, ktoré si vyžadovali rekonštrukciu. Menšie, väčšie, s výhľadom na Slovnaft aj na Štrkovecké jazero alebo s bezbariérovým balkónom. Po každej obhliadke si napísala poznámky s kolónkami: prvý dojem, druhý dojem, plusy a mínusy. To jej pomohlo každú ponuku s odstupom času dôkladne analyzovať.

„Nehovorím, že to bolo jednoduché, ale bolo to krásne, pretože som hmatateľným spôsobom budovala svoju budúcnosť.“

Je to ten pravý?

Niekto múdry raz povedal, že partnera či partnerku na celý život spoznáte. Vraj to, či je to naozaj ten pravý alebo tá pravá, že to jednoducho niekde vo vnútri pocítite. A presne toto sa stalo! Odkedy Natália ten byt uvidela, nemohla naň prestať myslieť. Ešte dodnes si pamätá na pocity, s ktorými odchádzala z prvej obhliadky. Byt bol dvojizbový ale priestranný, útulný aj moderný, jednoducho ideálny pre single ženu na vozíku. Nebol na prízemí, a teda nelákal neželaných návštevníkov.

Bol skvelo dispozične riešený, toaleta spojená s kúpeľňou do bodky spĺňala Natáliinu predstavu. Cena bola síce vyššia, ako pôvodne plánovala, na druhej strane si už byt nevyžadoval ďalšie väčšie úpravy a jeho cena sa zdala byť konečná. A ten vnútorný hlas, ten jej stále našepkával a doslova podsúval predstavu, že toto je ten pravý!

Bez práce nie sú koláče, ani splátky

Hypotéku si vybavila s pomocou kamaráta, ktorý je finančný poradca. Ako samoživiteľka nespĺňala prísne podmienky stanovené bankou, nakoniec jej pomohli rodičia, zaručili sa za ňu. Po asi štyroch mesiacoch dokladovania, papierovačiek a vybavovania banka schválila úver na bývanie ale len necelých 90% z kúpnej ceny bytu. Zvyšok bolo treba uhradiť v hotovosti. Padli na to všetky Natáliine úspory. Kvôli vysokej mesačnej splátke má dve práce, inak by to sama neutiahla.

Napriek všetkému neľutuje, je šťastná a veľmi sa zo svojho bytu teší. Aj keď sa v rámci menšej rekonštrukcie búralo, maľovalo a všade bol neporiadok, krabice a náradie, stále prežívala radosť a šťastie, že sa jej to podarilo. S jej organizačným talentom všetko bežalo ako hodinky, rozšírili sa dvere do kúpeľne, vymenili sa parkety, montovala sa vstavaná skriňa, poskladal sa nábytok, zapojili spotrebiče a lustre a už sa z prázdneho bytu stával nový domov.

(Erik Adamson, Aktuality.sk)

Pomôcky ako prostriedok k samostatnosti

Odkedy sa presťahovala, ubehol rok. Každý jeden deň vo svojom byte Natália zvláda žiť nezávislý život za pomoci svojich osobných asistentiek a asistentov. Byt je prispôsobený tak, aby aj po ich odchode dokázala fungovať čo najviac samostatne. Všetko má po ruke, ak na niečo nedočiahne, zdvihne sa vyššie vďaka elektrickému zdvihu na vozíku. Svetlá zapína a vypína diaľkovým ovládačom, má prispôsobenú výšku pracovného aj jedálenského stola a rovnako má upravenú posteľ s polohovacím roštom a špeciálnym matracom.

Ak by ste sa jej spýtali, bez ktorej pomôcky by jej nezávislosť zhasla, tento konkurz by vyhral stropný zdvihák. Vďaka nemu sa bez problémov dostane na toaletu, do vane aj do postele. Zdviháky má doma dva, jeden je v spálni, umožní jej dostať sa z vozíka do postele, druhý je v kúpeľni a prenesie ju do vane a na WC. Tieto pomôcky si do bytu nainštalovala ako prvé, ešte skôr, ako v ňom začala bývať. Bez nich by to jednoducho nešlo! Rovnako skvelým pomocníkom je aj auto s nájazdovou plošinou, ktoré sa okrem bežného využitia osvedčilo aj pri sťahovaní, je väčšie a odvezie viac potrebných vecí. O tieto a rôzne iné formy kompenzácií zdravotného postihnutia je možné požiadať na príslušných úradoch. Nie je to zložité, treba si ale prichystať trpezlivosť a vytrvalosť a nezaškodí sa vopred poradiť, napríklad v OMD v SR.

Auto s nájazdovou plošinou. (Pavol Kulkovský)

Sen o nezávislom živote

Mať svoje bývanie je úžasný pocit, a chceli by si ho dopriať aj ľudia, ktorí sú kvôli ochoreniu svalov odkázaní na pomoc pri rôznych činnostiach a rôzne pomôcky. S pomocou osobnej asistencie, prispôsobeného bývania, podpory rodiny a samozrejme nevyhnutných pomôcok to naozaj nemusí byť utópia. Natálii sa sen o nezávislom spôsobe života splnil. Z celého srdca ho želá aj ostatným!

Článok vznikol v spolupráci s neziskovou organizáciou Krok vpred.

