Zaočkovať syna bez odporúčania lekárov by som nemala odvahu

Zuzana má 16 ročného syna, ktorý žije od narodenia s nevyliečiteľnou chorobou, kongenitálnou svalovou dystrofiou. Ochorenie covid-19 by malo pre syna Tadeáša fatálne následky. Podľa lekárov patrí do veľmi rizikovej skupiny.

Tadeáško je optimista, milujúci život. Od piatich rokov kreslí, hráva šachy a má rád svojich domácich miláčikov. Jeho vášňou sa stal futbal, ktorý veľmi rád sleduje. Zaujíma sa aj o spoločenské dianie, rád sa učí nové veci a prijíma výzvy. Počas rozhovoru čakala mamina Zuzana s Tadeáškom v aute na výsledok antigénového testu. Výsledok bol negatívny.

„Testovali sme sa každý týždeň a Tadeáško tiež. Nestretávali sme sa takmer s nikým, ale navštevujeme lekárov a denne chodievame na prechádzky. Chceli sme byť zodpovední a ohľaduplní voči ostatným.“ Vysvetľuje Zuzana a opisuje život rodiny za uplynulý rok. Tak, ako pre nás všetkých, aj pre ich rodinu to bolo náročné obdobie. Kontakty zredukovali na minimum, nestretávali sa takmer s nikým. „Manžel chodí do práce, pretože musí, ale ja vôbec nikam nechodím. Dokonca dcéra s priateľom sa od nás odsťahovali, našli si urýchlene podnájom. Obidvaja pracujú a nechceli Tadeáška ohrozovať.“

Tadeáško s mamou Zuzanou. (Z rodinného archívu)

Zuzana si želá, aby sa mohla vrátiť späť k svojmu pôvodnému životu. „Nie je to sranda vyplniť Tadeášovi celý deň, aby sa nenudil. Do školy nechodí, učíme sa z domu. A veľmi mu chýbajú kamaráti, spolužiaci, výlety, návštevy. Aj pre mňa je to náročné. Človek potrebuje ľudí.“

Aktuálne si dáva rodina veľký pozor. Ochorenie covid-19 by mohlo mať pre Tadyho fatálne následky. „Začiatkom minulého roka prekonal silný zápal pľúc. Desať dní ležal vo vysokých teplotách. Zabrali mu až štvrté nasadené antibiotiká. Našťastie sme z toho vyviazli...“ Spomína Zuzka a dodáva, že podľa lekárov patrí Tadeáš so svojou diagnózou do veľmi rizikovej skupiny a nákaza koronavírusom je pre neho obrovskou hrozbou.

So svojím psíkom Edym. (Z rodinného archívu)

Preto sa chcela rodina proti ochoreniu čím skôr zaočkovať a Tadeáška aspoň čiastočne ochrániť. „Ako synova opatrovateľka som nespĺňala vekové kritéria na očkovanie podľa vtedy platnej vyhlášky. Nakoniec sa mi podarilo zaregistrovať sa ako náhradníčka s mojou pridruženou diagnózou.“ Zaočkovaný je aj Zuzanin manžel. Rovnako sa podieľa na starostlivosti o Tadeáška, a tak sa zaregistroval do zoznamu náhradníkov ako jeho opatrovateľ. „Po očkovaní sme nemali žiadne vedľajšie príznaky. Manžela len dva dni pobolievala ruka. Uvidíme, ako sa budeme cítiť po druhej dávke.“ Dodáva Zuzana.

Neskôr sme zistili, že aj Tadeáško môže byť zaočkovaný. Predtým bolo nutné skonzultovať vakcináciu s obvodnou lekárkou.“ To samozrejme urobili. Obvodná lekárka rodinu poslala do Ambulancie rizikového očkovania v Košiciach, kde Tadeáško na základe dôkladných vyšetrení dostal odporúčanie. Môže byť zaočkovaný. Rodina mala obavy, ako syn očkovanie zvládne, ale všetko bolo v poriadku. Okrem celkovej slabosti a únavy, ktorú Tadeáško máva často, nemal žiadne iné vedľajšie príznaky.

Pani Zuzana povzbudzuje rodičov: „Rozhodnúť sama o vhodnosti očkovania pre môjho syna bez odporúčania lekárov, by som nemala odvahu. Treba osloviť odborníkov, individuálne s vami prekonzultujú zdravotný stav. Vieme síce, že ani po zaočkovaní nie sme chránení na sto percent, ale veríme, že ak by sme sa náhodou Covidom nakazili, už nebudeme mať ťažký priebeh.“

Veľkou oporou v dobrých aj zlých časoch je pre Zuzanu a jej rodinu Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, ktorá pomáha deťom aj dospelým s ochorením svalov. “Nikdy nás neodmietli. Práve naopak. Zakaždým nám podali pomocnú ruku, poradili aj prispeli na doplatky za drahé pomôcky.” Tadeáško je vďačný za letné tábory, ktoré organizácia pripravuje pre deti s týmto druhom ochorenia. “Je vďačný za super kamarátov, s ktorými sa zoznámil a trávil čas v táboroch,” dodáva na záver mamina.

Darujte nádych a slobodný pohyb deťom, ako je Tadeáško Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR prispieva z výťažku zbierky Belasý motýľ na doplatky za pomôcky - elektrické vozíky, zdviháky, dýchacie prístroje a iné. Belasý motýľ poukazuje na túžbu symbolicky vzlietnuť. Príspevkom na online zbierku Belasý motýľ darujete ľuďom nádych a slobodný pohyb. Ďakujeme. Vaša pomoc - naše krídla

