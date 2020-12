Pomôžte ľuďom na vozíku dostať sa na mesiac

Nájsť bezbariérové priestory je niečo tak náročné, ako dostať sa na Mesiac. My sme ich po dlhých rokoch hľadania našli na adrese s príznačným názvom Mesačná. S rekonštrukciou priestorov finalizujeme.

Bola raz jedna Mesačná

Tú budovu sme mali v hľadáčiku už niekoľko rokov. Raz sme boli dokonca s vtedajším starostom Ružinova na obhliadke. Nakoniec z toho nič nebolo, vyskytli sa prekážky, kvôli ktorým budovu nebolo možné prenajať. Prešlo viac ako päť rokov, keď sa nás pri náhodnom stretnutí pán starosta spýtal, či naša organizácia stále hľadá priestory. Potom to už išlo samospádom. Obhliadky, žiadosti, podklady k zmluve. Veľmi dôležitým medzníkom bolo posledné predvolebné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ružinove, na ktorom nám poslanci schválili dlhodobý prenájom objektu na 20 rokov za symbolické nájomné 1€/m2. Zmluvu o nájme sme podpísali koncom októbra 2018.

Dôvodov na sťahovanie je niekoľko

Sídlili sme v priestoroch s komerčným nájmom, sme občianske združenie, všetky naše služby poskytujeme sú bezplatné, preto je to pre nás finančne náročná situácia. Nová budova na Mesačnej, ktorú sme získali do dlhodobého výhodného prenájmu, má rozlohu 321 m2. Má samostatný vchod a je rozdelená na dve časti. V jednej budeme mať skladové priestory na požičovňu pomôcok a archív. Druhá časť bude vyhradená na kancelárie.

Presťahovaním sa do lacnejších a väčších priestorov ušetríme až pätnásť tisíc eur ročne. Premeníme ich na viac osvety o nervovosvalových ochoreniach, na motiváciu iných, poskytneme ešte viac poradenstiev, nájdeme viac asistentov. Okrem toho získame priestor vhodný na realizáciu workshopov, seminárov a školení.

Pomôžte nám dostať sa na Mesiac Vďaka vašim darom máme šancu naše aktivity ešte viac sprístupniť.https://omdvsr.darujme.sk/mesacna/

Nutnosť rekonštrukcie

Priestory, ktoré sme získali za výhodných podmienok však neboli v dobrom technickom stave a vyžadovali si rozsiahlu rekonštrukciu. Nielen z dôvodu odstránenia bariér, ale aj preto, že boli niekoľko rokov nevyužívané a teda výrazne poškodené. Rekonštrukcia v plnej miere prešla na nás a my sme sa s nadšením pustili do práce. Je koniec roka 2020 a my sme takmer vo finále. Za nami je niekoľko dlhých mesiacov mravčej práce, mnoho prebdených nocí, veľa „bojových“ porád, hromada dobrovoľníckej práce. Nielen našej, ale predovšetkým tých, ktorí pri nás verne stáli od samého začiatku.

Kvôli nepredvídaným výdavkom a zmenám v projekte sme sa dokonca dostali do omeškania s plnením zmluvy. Ukázalo sa, že opravu vyžaduje aj strecha budovy, hrozilo, že opravené priestory by mohli byť následne znehodnotené zatekaním. Oprava strechy v pôvodných plánoch nebola, projekt sa doplnil ale náklady na rekonštrukciu sa navýšili. Mestskú časť sme požiadali o dodatok k zmluve, ktorý zohľadní tieto skutočnosti v posunutí termínov ukončenia. Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.

Významní partneri z YIT

Zásadným a najdôležitejším partnerom sa stali úžasní ľudia z firmy YIT zo združenia MY YIT. Od okamihu ich prikývnutia na spoluprácu s nami sme získali viac sebavedomia a odvahy, že tento náročný projekt zvládneme. Pomohli nám pri dôležitých rozhodovacích procesoch. Odborne zhodnotili, v akom stave budova je a aké zásahy bude vyžadovať. V rekordne krátkom čase nám pripravili podklady pre poslancov Mestského zastupiteľstva, ktoré už museli obsahovať zámer projektu aj s návrhom rekonštrukcie a predbežného rozpočtu.

Sponzorsky zabezpečili vypracovanie projektu rekonštrukcie, rozdelili si medzi sebou odborné činnosti a postupne, počas celej rekonštrukcie, sme s nimi konzultovali všetky zásadné rozhodnutia. Po výbere firmy, s ktorou sme podpísali Zmluvu o dielo, robili supervíziu a sledovali celý niekoľkomesačný priebeh rekonštrukcie a pripomienkovali a kontrolovali všetky vykonané práce. Bolo to pre nás veľmi dôležité, pretože my sme sa fyzicky vôbec nemohli dostať na stavbu. Ich ochota, odbornosť, ústretovosť a trpezlivosť s nami, neskúsenými, nám dávala nádej, že to spoločne zvládneme.

Vzhľadom na rozsah a finančnú náročnosť rekonštrukcie sme chceli čo najviac prác na stavbe urobiť dobrovoľnícky, aby sme znížili náklady. Koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019 začalo búranie priečok a vypratávanie sute. S požičanými nástrojmi od spoločnosti YIT, v respirátoroch a okuliaroch kvôli prachu, sme zorganizovali niekoľko búracích brigád, na ktorých sa vystriedali desiatky dobrovoľníkov z firmy YIT, ale aj rôzni ďalší, naši dobrovoľníci, rodinní príslušníci a kamaráti.

A potom prišla korona...

Už pred karanténou sme zistili, že je veľký problém organizovať dobrovoľnícke práce, keď sa začali obmedzovať osobné kontakty. Znížili sme počet osôb v dobrovoľníckych skupinkách, potom ale prišiel jarný lokdown, ktorý definitívne pochoval naše nádeje naďalej pokračovať v dobrovoľníckych prácach.

Koronakríza výrazne ovplyvnila aj možnosti získať financie alebo materiál od donorov. Firmy začali byť opatrné vo výdavkoch. To, čo by sme inokedy získali bezplatne alebo s výraznou zľavou, už vôbec nebolo možné. Aby sme projekt mohli uskutočniť a pokračovať v ňom, rozhodli sme sa vziať si úver. Pomohla Slovenská sporiteľňa, ktorá má ako jediná z bánk vypracovaný program pre neziskové organizácie a poskytuje pôžičky za zvýhodnených podmienok. Úver sme získali a tvoril najväčšiu časť nákladov spojených s rekonštrukciou.

Popritom všetkom naše združenie riadne fungovalo. Poskytovali sme služby v plnom rozsahu a súčasne riešili všetky veci súvisiace s rekonštrukciou Mesačnej. A nebolo ich málo. Každú chvíľu sa vyskytol problém alebo situácia, na ktorú bolo treba okamžite reagovať. Týždeň po týždni sa naše budúce priestory menili a čoraz viac sa začínali podobať na naše budúce pôsobisko.

Čo nás čaká?

Je december, sme v záverečnej fáze nášho projektu. Dobrovoľníci nám pomohli umyť okná, začali sme kúriť novým kotlom. Sme napojení na elektrinu, svietime. Každú chvíľu nám prídu namontovať dvere a čakáme na položenie PVC podlahy, osadenie vstupnej brány a rampy k núdzovému východu. Priestory sa však ozývajú prázdnotou. Čakajú na to, kým si do nich nasťahujeme pracovné stoly, skrinky, počítače, kým tam prinesieme kvetinky, čakajú na nás, na našu prítomnosť.

Potrebujeme vašu pomoc

Časť finančných zdrojov sme museli pokryť z vlastných prostriedkov. Tým, že sa náklady na rekonštrukciu zvýšili, vyčerpali sme aj finančné rezervy a chýba nám ešte 30 000 eur. Preto potrebujeme vašu pomoc. V tomto čase je pre nás kľúčová. Vďaka vám budeme môcť pomáhať naďalej. ĎAKUJEME.

Predstavujeme vám "Oemdéčko" Sme občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov s 27 ročnou celoslovenskou pôsobnosťou. Poskytujeme pomoc deťom a dospelým s nervovosvalovými a inými ochoreniami. Svojimi aktivitami a službami meníme životy ľudí so zdravotným znevýhodnením. Dôkazom toho sú stovky spokojných klientiek a klientov, ktorým sme pomohli získať vhodný vozík, polohovaciu posteľ či stropný zdvihák alebo dýchací prístroj. Pomohli sme sprostredkovať osobnú asistenciu, poradili sme pri debarierizovaní bývania a pozitívne sme ich motivovali k nezávislému životu. Aj my, zamestnanci združenia, sme na vozíku, preto sa do potrieb a situácie našich klientov vieme vcítiť. Poskytujeme sociálne poradenstvo a vedieme Agentúry osobnej asistencie v Bratislave a Žiline. Organizujeme zbierku Belasý motýľ, ktorá tento rok oslávila 20. narodeniny. Doteraz sme z účtu zbierky prispeli 704x v celkovej sume takmer štyristotisíc eur. Prispeli sme na nákup 141 mechanických vozíkov, 158 elektrických vozíkov a mnohých ďalších pomôcok, ktoré štát neprepláca v plnej výške alebo vôbec. Viac info o nás a našej činnosti nájdete na www.omdvsr.sk